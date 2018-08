Přehrady jsou plné jen z poloviny, Pařížov se dá přejít suchou nohou

V období sucha mají sloužit i jako požární nádrž. Některým kritikům ale vadí, že kvůli nim z místa zmizely přirozené druhy rostlin i živočichů. Podle zoologa Davida Fischera navíc tyto nádrže suchou brdskou půdu nevyřeší. „Tím, jak se ta nádrž zahloubila do okolního terénu, tak vlastně to okolí drenuje, to znamená, že my tu vodu, která je v těch svazích, stahujeme do nádrže,“ je názoru zoolog David Fischer.