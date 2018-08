Policie prověřuje utonutí dvou chlapců, média píší o lhostejnosti personálu

„U utonulých byla nařízena soudní pitva. Zjišťujeme také, zda nedošlo k porušení nějakých bezpečnostních předpisů, protiprávnímu jednání či zda na smrti dětí nenese zavinění nějaká jiná třetí osoba,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Johnová.

iRozhlas uvedl, že prvním signálem, že se něco děje, byl zoufalý křik ženy vietnamského původu, která pobíhala po břehu a volala jména dětí. „Pak (paní) běžela na další pláž a teprve po čtvrt hodině se z rozhlasu ozvalo ve vietnamštině hlášení. Ty prodlevy byly děsivé, nic nebylo organizované, žádný plán, nic. Na vodě nebyl žádný motorový člun. Nikdo nehledal pod hladinou,“ cituje server jednoho ze svědků Davida Krause.

Místo pomoci lhostejnost

Bulvární server Blesk.cz uvedl s odvoláním na svědkyně události, že zaměstnanci areálu k pátrání po chlapcích přistupovali bez zájmu a k zoufalým matkám se chovali neuctivě. To vše prý právě kvůli tomu, že ženy byly cizí národnosti.

Záchranná služba přijala informaci o ztracených chlapcích ve 14:44 a na místo vyrazily dvě posádky. „Rodiče prosili už dávno před tím o pomoc. Nikdo jim nevěnoval pozornost, jelikož to byli cizinci. Matka běhala po pláži a důchodkyně, které seděly v takzvané kanceláři, se jim vysmívaly a až po dlouhé době poprvé v rozhlase zaznělo, že se ztratili dva sedmiletí chlapci,“ popsala Blesku události svědkyně Kristýna.

Podle ní ve chvíli, kdy zoufalá matka běhala po pláži, dostal od zaměstnanců areálu další příbuzný kolo, aby se jel sám podívat po okolí, zda tam chlapci nejsou. „V tu dobu plavčík neseděl tam, kde má, ale byl ve stínu, protože mu bylo vedro. Všichni ostatní se dál koupali ve vodě. Matka, co sama neuměla skoro plavat, jako jediná skočila do vody a hledala své děti. Nikdo jí nepomohl, až ostatní návštěvníci křičeli, aby jí někdo pomohl,“ uvedla podle Blesk.cz svědkyně Kristýna.

Neobtěžovat návštěvníky

Další návštěvnice areálu Sandra Matějíčková iRozhlasu řekla, že to nejdříve vypadalo, že se chlapci mohli ztratit i na souši a nic nebylo příliš jasné. „I ten tatínek to tam projížděl na kole a hledal je. Nikdo neměl informace, možná kvůli jazykové bariéře, co se mohlo stát,“ popsala svůj pohled na situaci. Doplnila, že policie a hasiči přijeli docela dlouho po prvním hlášení. „Ale je otázka, kdy někdo vyhodnotil situaci za tak vážnou, že je zavolali,“ dodala.

Televize Prima s odvoláním na svědky události uvedla, že se do řešení situace vložili další návštěvníci koupaliště. Pracovnice koupaliště ale podle nich nechtěly vyvolávat chaos a obtěžovat návštěvníky.

„Protože se hlášení neustále opakovalo a nic se nedělo, tak jsem šla do té kanceláře a řekla jsem té paní, co vysílala hlášení, že když to nemá delší dobu žádný výsledek, že by měla návštěvníky poprosit, aby šli z vody ven a vzali si k sobě své děti, aby bylo možné vůbec vyhodnotit, kde nějaké dítě bez rodiče je. Ona odmítla a řekla, že to dělat nebude a že nebude zbytečně vyvolávat chaos. A že nebude návštěvníky obtěžovat,“ uvedla svědkyně, kterou citovala televize Prima.

Nevěděli jsme, kde jsou, říká ředitel areálu

Po chlapcích na místě pátrali potápěči i psovodi, do akce byl zapojen také vrtulník s termovizí, který byl ale následně odvolán. Chlapce našli po několika hodinách od jejich zmizení mrtvé.

Nedvěd serveru iDnes.cz řekl, že matky dětí personálu neukázaly, kde byly děti naposledy a že mohly být ve vodě. Proto prohledávali jen okolí a do vody se nedívali. „Dostali jsme informaci, že se děti ztratily, ne že jsou ve vodě. Matky neukazovaly na vodu, ale myslely si, že děti jsou někde v okolí,“ řekl na ředitel areálu.

Česko-vietnamská společnost v prohlášení požádala policii o vyšetření události. Informace o údajné neochotě personálu pomoci vietnamským matkám společnost čerpá z médií. „Vietnamci nejsou zločinci, ale neochota zachránit jejich dvě děti před utonutím zločinem je! Žádáme, aby Policie ČR tento xenofobní a odporný lidský hyenismus vyšetřila a viníci, aby byli předáni soudu k potrestání. Tato neochota pomoci Vietnamcům při záchraně života jejich dětí se již nikdy nikde nesmí opakovat!“ uvedl čestný předseda a mluvčí česko-vietnamské společnosti Marcel Winter.

Policie potvrdila, že prověřuje všechny aspekty tragédie.