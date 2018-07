Spor o Pocheho pokračuje. Většina krajských lídrů ČSSD trvá na jeho nominaci, zjistila ČT

Několik krajů navíc požaduje, aby bylo jasno co nejdřív. „Protože ve chvíli, kdy už se to odhlasuje, tak prostor pro jednání už moc není. Příští týden jsou svátky a dovolené, ale je to natolik závažná situace, že by se předsednictvo strany mělo svolat a mělo by se o tom jednat,“ požaduje předseda ústecké krajské organizace Miroslav Andrt.

Místopředseda ČSSD se domnívá, že o situaci by mělo jednat vedení strany. „Podle mého názoru musí zase rozhodnout orgán, který o této záležitosti už jednou jednal, to znamená předsednictvo strany,“ uvedl Onderka.

„Předseda říká, že to je otázka týdnů, případně měsíců. Mně se líbí ta první varianta, to znamená týdnů,“ říká k možnému termínu Roman Onderka. „Do hlasování o důvěře se to ale nestihne. Jasno by mělo být nejpozději do konce prázdnin,“ vyjádřil se pro Českou televizi předseda krajské organizace Vysočina a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál.

Takový postoj převládá i v poslaneckém klubu sociální demokracie. „Podle mého názoru se čeká, až trochu klesnou vášně. Klidně to může být vyřešeno až po vyslovení důvěry,“ uvedl k tomu předseda strany v Královéhradeckém kraji Jan Birke. „My musíme jednat. Jestli to stihneme vyřešit do důvěry vládě, nebo nikoliv, to je otázka, ale my jsme samozřejmě připraveni jednat,“ zdůrazňuje předseda strany Hamáček.

Piráti chtějí kvůli Pochemu mimořádně svolat zahraniční výbor

Hnutí ANO doufá, že provizorní situace nebude trvat dlouho. „Aby ta vláda vznikla, tak se našlo toto řešení, které je dočasné, a já doufám, že bude trvat co nejkratší dobu,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.