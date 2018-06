Babiš: Novou vládu by měl Zeman jmenovat ve středu 27. června

Ani jeden z politiků v Lánech před čekající novináře nepředstoupil. Hrad vydal po schůzce obvyklou stručnou zprávu o přijetí. „Závěr dnešní schůzky je, že vláda by měla být jmenována ve středu 27. června v 9:00 ráno,“ napsal Babiš.

Babiš v neděli řekl, že seznam adeptů ke jmenování do vlády chce doručit Zemanovi v pondělí a bude na něm i Poche. Prezident ovšem prohlásil, že Babiš Pocheho nenominoval a u ministerstva zahraničí byla na seznamu prázdná kolonka.

Babiš ale tento dokument označil za neformální informaci o nominacích. Předseda ČSSD Jan Hamáček zdůraznil, že pokud by Babiš Pocheho na ministra nenavrhl, šlo by o porušení koaliční smlouvy a o vládní spolupráci s ANO by nemělo smysl dál jednat.

Dosud také není jisté, jak se k podpoře menšinové vlády ANO a ČSSD postaví KSČM. Konečné rozhodnutí má padnout na zasedání ústředního výboru příští týden v sobotu.