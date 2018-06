Fiala: Bude to osobní vláda Zemana a Babiše. Hamáček a Vondráček: Bráníme vlivu SPD

přehrát video Otázky Václava Moravce: Jan Hamáček, Petr Fiala a Radek Vondráček

„Deset dní po volbách se prezident Zeman s Andrejem Babišem domluvili, že za každou cenu bude premiérem Andrej Babiš, ať se bude dít cokoliv, ať pro to bude mít většinu, nebo nebude, s důvěrou, bez důvěry, v souladu s ústavou, bez souladu s ústavou… Podle toho jednali. Na to se vytvořila záložní koalice ANO s SPD a KSČM. Když se ukázalo, že tohle nepůjde čtyři roky hrát, tak se hledal někdo, kdo to překryje, a našla se ČSSD,“ zanalyzoval cestu k současné situaci šéf ODS Fiala. Dodal, že prezident má podle něj na sestavování vlády nepřiměřeně velký vliv. Budoucí ministři musí podle Fialy splnit dvě základní kvalifikace. „Jednak to nesmí být známé osobnosti a jednak se ve svých názorech nesmí nijak lišit od Miloše Zemana. Pokud tato dvě kritéria splní a jsou dostatečně loajální k Andreji Babišovi, tak mohou být ministry. Takhle se ta vláda skládá,“ řekl Fiala s tím, že jedinou výjimku má Hamáček jako předseda koaliční strany. Je to podle Fialy vidět i na sporu ohledně jmenování ministra zahraničí.



Šéf sociálních demokratů takovou interpretaci odmítá. „Co udělala ODS pro to, aby se tato situace vyřešila? Nic. ČSSD se k tomu postavila maximálně konstruktivně, snažíme se zabránit té horší variantě, což je vláda s podporou SPD. Stojí nás to obrovské úsilí i politické body, ta strana krvácí. Ale já si stále myslím, že to má smysl, protože jsme schopni republice dát stabilní vládu,“ řekl Hamáček. S Fialou nesouhlasí ani člen vedení ANO a předseda sněmovny Radek Vondráček, který nechápe, co ODS svou pozicí v současné politické situaci sleduje. „Prosím vás, začněte už konečně respektovat výsledky voleb,“ vyzval Vondráček Fialu. Šéf ODS se ohradil proti tomu, že by ODS situaci blokovala. Základním problémem je podle něj trvání hnutí ANO na tom, že v čele vlády musí být Andrej Babiš, i přesto, že je trestně stíhaný kvůli padesátimilionovému dotačnímu podvodu.



Výroky Taťány Malé byly podle Vondráčka vytrženy z kontextu Moderátor Václav Moravec nechal ve studiu zaznít výrok pravděpodobné kandidátky na post ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO): „My bychom měli rozdělovat ty trestné činy, které posuzujeme, na dvě skupiny. A to jsou ty, které byly spáchány teď a ten člověk byl u nich přistižen (…), a potom jsou trestné činy takové, kde ta míra rizika je vyšší, a to jsou právě trestné činy, kdy je podáno trestní oznámení po dlouhé době, kdy dojde k podání trestního oznámení v době, kdy se člověk stal poslancem.“ Hamáček oznámil, že jeho strana nebude kandidaturu Malé nijak blokovat. „Toto je vizitka hnutí ANO. Za to nese odpovědnost hnutí ANO,“ řekl. Podle Vondráčka nelze posuzovat kvalitu kandidáta na ministra podle jednoho neúplného výroku, který je vytržený z kontextu. „Já znám ten kontext. Chtěla říct, že když bude rozhodovat jako poslankyně v rámci mandátového a imunitního výboru, tak bude zohledňovat, nakolik ten daný trestný čin měl vztah k výkonu mandátu. Rozhodně nikde nezazněla nějaká dvojí spravedlnost,“ vysvětlil svůj postoj poslanec ANO.



Moderátor pak citoval ještě jeden starší výrok Malé o kauze Čapí hnízdo: „Co brání tomu, aby se vyšetřování kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?“ Taková slova podle Vondráčka nesouvisí s kompetencemi na ministra spravedlnosti. „Dejme to stranou. Ministr by měl být především manažer, měl by kolem sebe mít dobrý tým, měl by mít dobré vztahy v resortu a jasnou vizi. Paní Malá musela panu premiérovi předložit nějakou koncepci a seznámit ho s nějakou vizí a musela ho přesvědčit,“ říká Vondráček. Podle Fialy bude Malá jakýmsi kádrovým důstojníkem ANO v resortu. „Kvalifikovala se těmi výroky o tom, jak odsunout trestní stíhání Andreje Babiše až poté, co nebude premiérem,“ myslí si šéf ODS. Zmínil také, že Babiš sliboval vládu odborníků a teď o vlastní kandidátce Malé říká, že se bude muset učit. ANO a ČSSD tvrdí, že komunisté nezmění orientaci země na Západ Fialovi na připravovaném vládním půdorysu vadí zapojení KSČM, která má svou tolerancí umožnit vznik menšinového kabinetu. Podle šéfa ODS se komunisté hlásí ke zločinecké ideologii a pouštět je k moci je nebezpečné, protože budou otáčet kormidlo české zahraniční politiky. Hamáček takovou možnost jednoznačně odmítl. Řekl, že na vazbě Česka na Evropskou unii a na NATO se „nezmění ani čárka“. Vondráček ujistil, že všech 78 poslanců hnutí ANO bude pokračovat v prozápadním kurzu. Řekl, že připravovaná podpora od KSČM je transparentnější než mnohé situace v minulosti, kdy se komunisté na exekutivě také podíleli, avšak skrytě.



Postoj V4 k migrační politice je správný, notují si ANO, ČSSD i ODS Všichni tři poslanci se shodli, že rozhodnutí nezúčastnit se nedělního setkání lídrů některých členských zemí EU k migraci bylo správné. Podle Hamáčka je třeba držet spolu s partnery ve Visegrádské skupině (V4), kteří se setkání také neúčastní.



Šéf ČSSD si myslí, že V4 v zásadě prosadila svůj pohled na migrační politiku Unie. Tvrdí, že například německá vláda se už ztotožnila se systémem flexibilní solidarity, který V4 navrhuje od počátku. Tento systém v podstatě znamená, že některé země nebudou přijímat žadatele o azyl a místo toho nabídnou služby svých policistů nebo úředníků nebo peníze zemím, do nichž tito lidé přicházejí. Migrace je podle Vondráčka výkladní skříní spolupráce V4. Podle něj mají Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko společně mnohem silnější pozici. S postojem V4 k migrační politice souhlasí i Fiala. Podle něj by se designovaný premiér měl více zapojit do formování unijní politiky v této oblasti. To však podle šéfa ODS není úplně možné, protože Babiš stále nemá důvěru poslanců.

