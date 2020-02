Biskup Hlouch by mohl být blahořečen. Komunisté ho drželi 18 let v izolaci

Proces svatořečení má vždy dvě fáze - první v diecézi a druhou v Římě. Zahájení procesu blahořečení oznámí kněží ve farnostech a vyzvou lidi znalé Hlouchova života, aby dosvědčili, jestli je blahoslavení oprávněné. Diecézní komise vyslechne svědky a materiál pak pošle do Říma. Kročil oznámil souhlas Vatikánu ve čtvrtek v 09:30 na mši při svěcení olejů v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.

Hlouch je podle Kročila známý svou mimořádnou a neutuchající láskou k bližním, odpuštěním pronásledovatelům a pevnou vírou, kterou osvědčil i v letech nesvobody, internace a krutého teroru. Kročilovou ambicí je, aby se svatořečení uskutečnilo do konce jeho biskupského mandátu, tedy do 18 let.