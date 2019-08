Jan bude mít nové robotické ruce, lidé přispěli 2 miliony korun

Jan i přes svůj hendikep hraje na pozoun a chtěl by chodit na konzervatoř – i to by mu mohly nové ruce pomoci splnit. Musí se ale nejdřív naučit dokonale protézu ovládat pomocí svalů v pahýlech. „Protézy nastavíme tak, aby to pro něj bylo příjemné, aby každý pohyb mohl provést, aniž by se musel příliš soustředit,“ řekl ortotik-protetik Jan Maleš.

V současnosti mají v Česku stejné robotické ruce jen čtyři lidé. Tři z nich včetně Jana díky dárcům. Úspěšná sbírka teď pokračuje i dál, robotické ruce by totiž zjednodušily život i dalším lidem, kteří o ně přišli nebo se bez nich už narodili.