Bém se s Janouškem domlouval, kdo povede VZP

Podle MfD nahrávky unikly ze svazku BIS, tajná služba to však popřela. Podle deníku BIS v roce 2007 mapovala aktivity všech rozhodujících lobbistů v zemi. Tehdejší premiér a předseda ODS Mirek Topolánek dnes ale uvedl, že žádné takové zprávy k dispozici neměl a „vláda podobné zadání nedala“.

Šándor: uniklá nahrávka by se měla porovnat s tou od BIS

Někdejší vojenský zpravodaj Andor Šándor v této souvislosti upozornil, že povinnost podat trestní oznámení v okamžiku, kdy odposlechy naznačují spáchání trestného činu, má i sama BIS. „Problém tajných služeb obecně je, že sbírají informace v souladu se zákonem, který se obtížně aplikuje na trestní řízení,“ podotkl. Šándor míní, že únik záznamů přímo z tajné služby je nejpravděpodobnější variantou. Upozornil ale také na další možnosti. Záznamy podle něj mohla Bártova bezpečnostní služba získat přímo od mobilních operátorů, ale také z policejního Útvaru zvláštních činností, který v inkriminované době legální odposlechy pro české tajné služby zajišťoval. „Mohla si to ABL pořídit sama,“ připomněl Šándor možnost, že politika a podnikatele odposlouchávali přímo soukromníci. Potřeba by proto podle něj bylo srovnat uniklé nahrávky s legálně pořízenými záznamy BIS. „Rozhodující je, aby se to - pokud to lze - vyšetřilo. Jak byly údaje uschovány, jak bylo auditováno jejich případné zkopírování a tak dále,“ uvedl bývalý zpravodaj.