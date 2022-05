Práva v Plzni si vydobyla akreditaci na další 4 roky

Největším zádrhelem byla pro komisi neperspektivní „věková struktura“ sboru vyučujících, většina jich je totiž v důchodovém věku. Komise proto žádala záruky, že na fakultě budou působit mladí vyučující a škola si vytvoří jádro mlaých docentů. „Pro nás bylo důležité vědět, že je tam nějaká perspektiva do budoucnosti,“ řekla v rozhovoru pro ČT24 Vladimíra Dvořáková, předsedkyně akreditační komise.

Podle ní nakonec dostali údaje o šesti mladých pracovnících, kteří podali žádost o zahájení habilitačního řízení. Navíc prý má plzeňská fakulta i dalších sedm lidí, kteří by mohli být habilitováni. Ilona Mauritzová, rektorka Západočeské univerzity v Plzni, to komentuje: „Na právnické fakultě by mělo dojít postupně během několika let ke generační obměně vyučujících.“

Komise bude podle její předsedkyně i nadále kontrolovat kvalitu výuky na plzeňských právech. Žádá, aby fakulta pravidelně předkládala rozvrhy, v listopadu si znovu ověří, kdo všechno na fakultě učí, příští rok pak zkontroluje i publikační a vědeckou činnost.

Rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová: „Je to velký úspěch, za nímž je hodně práce a ještě hodně práce nás čeká. Rozhodnutí komise si vážíme.“

Akreditaci fakultě prodloužil už loni v březnu bývalý ministr školství Josef Dobeš (VV), a to až do roku 2016, jenže jeho nástupce ministr Petr Fiala rozhodnutí loni v červnu zrušil a akreditaci povolil jen do října 2013. Už dříve MŠMT zakázalo fakultě přijímat nové magistry. Děkan Jan Pauly se vyjádřil, že kdyby nyní komise akreditaci neprodloužila, bylo by to pro školu likvidační.

Univerzita už v dubnu předložila komisi novou koncepci fakulty, podle níž by přijímala 250 magistrů ročně, což je téměř polovina oproti stavu před pěti lety. Nyní studuje v magisterském programu 1 048 studentů a 250 v bakalářském.

Podle zástupce akademického senátu fakulty Michala Volfa se studenti po 1,5 roce nejistot konečně dočkali rozhodnutí: „Studenti nebudou pod tlakem, zda škola bude pokračovat a zda budou muset hledat náhradní řešení studia v jiných městech. V Plzni tak bude pokračovat vzdělávání v právnickém oboru, který má už 20letou tradici.“