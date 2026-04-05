Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
Neštěstí se odehrálo dopoledne poblíž města Flensburg. Mezi mrtvými je matka a její dítě. Další čtyři lidé zůstali pod stromem zaklíněni.
Navzdory okamžité záchranné akci ještě na místě zemřely 16letá dívka a 21letá žena. Desetiměsíční dcera 21leté ženy byla v těžkém stavu převezena vrtulníkem do nemocnice v Kielu, kde později svým zraněním podlehla. Závažná poranění utrpěla 18letá dívka, kterou vrtulník převezl do nemocnice v Heide. Další osoby utrpěly lehká zranění.
Podle dosavadních poznatků policie bylo v lese asi padesát lidí, aby hledali velikonočního vajíčka. Během toho na skupinu pravděpodobně v důsledku silného větru spadl vzrostlý strom.