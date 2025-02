Panamský průplav popřel, že lodě vlády USA mohou kanál využívat bezplatně

Správa Panamského průplavu, na kterou dohlíží panamská vláda, to ale popřela. Uvedla, že coby úřad, jehož pravomocí je určovat výši poplatků za využití kanálu, „neprovedla žádné změny“. Podle agentury Reuters dala správa najevo, že bude „ochotná navázat dialog s příslušnými americkými činiteli ohledně tranzitu amerických válečných lodí“.

Trump pohrozil převzetím průplavu

Nový americký prezident Donald Trump po lednovém nástupu do úřadu pohrozil převzetím Panamského průplavu a nevyloučil v této souvislosti použití vojenské síly. Trump to zdůvodňuje rostoucím vlivem Číny v této důležité dopravní cestě, kterou USA před více než sto lety postavily a měly ve správě do konce roku 1999, kdy ji převzala Panama.

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu telefonicky hovořil s panamským ministrem bezpečnosti Frankem Ábregem, uvedl Pentagon. Sdělil mu, že pro Spojené státy je „nejvyšší prioritou“ obrana jejich národních zájmů, včetně zajištění nijak neomezeného přístupu k Panamskému průplavu a jeho ochrany před vměšováním cizích zemí.

Na obou stranách Panamského průplavu provozuje velké kontejnerové terminály hongkongská společnost Hutchison Ports PPC. Firma sice patří hongkongskému miliardáři Li Ka-shingovi, nicméně existují obavy, že Čína, pod kterou Hongkong spadá, by se mohla snažit i prostřednictvím soukromé firmy získat vliv v klíčových přístavech a v důležité dopravní cestě.