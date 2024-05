Česká firma kryje záda ukrajinským vojákům. Vyvinula lehkou vestu i balistickou deku

Válka na Ukrajině přináší i technologický pokrok, který se netýká jen zbraní, ale i armádní výbavy. Vojáci bojující na východě země by v příštích měsících mohli používat například i novou lehkou balistiku. S jejím vývojem pomáhá i Česko.

Stačí ji snadno rozepnout a lehce nasadit. Nová lehká ochranná vesta umožní vojákům bojujícím na Ukrajině se lépe pohybovat. Ocení to především v zákopech nebo při průzkumu. „Není to tak, že by každá naše akce byla přestřelka, kde bychom potřebovali silnou ochranu s ocelovými pláty. Někdy musíme být lehcí, rychlí a hbití,“ popsal voják mezinárodní legie.