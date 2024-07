Boeing kývl na to, že přizná podvod v souvislosti s případem dvou smrtelných havárií letadel

Americký výrobce letadel Boeing přistoupil na mimosoudní uznání viny v případě podvodu a zatajování informací poté, co ho americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo z porušení dohody z roku 2021, která měla přinést nápravu po dvou smrtelných haváriích letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. V rámci nové dohody Boeing zaplatí pokutu ve výši 243,6 milionu dolarů (5,6 miliardy korun). Firma se také zavázala k investicím do programů bezpečnosti a kontroly kvality. Smlouvu musí ještě schválit soud.

Společnost Boeing podle amerických úřadů porušila dohodu z roku 2021, jejímž prostřednictvím se vyhnula stíhání za to, že zatajovala informace ohledně vývoje letounů 737 MAX před Federálním úřadem pro letectví (FAA). Firma nezavedla některá slíbená opatření pro prevenci a detekci podvodů ve firmě. Součástí dohody bylo i vyrovnání ve výši 2,5 miliardy dolarů (zhruba 57 miliard korun).

Po porušení dohody americké ministerstvo spravedlnosti nabídlo na konci června firmě Boeing mimosoudní uznání viny. Firma měla čas na rozmyšlenou do konce minulého týdne. Pokud by na dohodu nepřistoupila, tak by čelila soudu za podvod.