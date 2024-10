Z místostarostky se v povodní zasažených Branticích stala starostka

„Spolupráce mě, jako bývalého starosty, a místostarostky dlouhodobě nefunguje. Paní místostarostka má svůj směr, svoji představu, nevystupujeme jednotně za obecní úřad,“ vysvětlil důvod své rezignace bývalý starosta Brantic Daniel Říha (nestr.).

Říha dokonce dřív navrhoval odvolání Heinischové, to ale neprošlo. „Dozvěděla jsem se to z úřední desky, když jsem si to přečetla. Řešili jsme to v rámci pracovních schůzek, i zastupitelé chtěli vědět, co se děje, z jakého důvodu,“ řekla Heinischová.

Na mimořádné jednání zastupitelstva přišla velká část obyvatel Brantic. „Místnost je naplněná, lidi to zajímalo. A i když se to zpočátku nezdálo, k volbě nového vedení došlo poklidným způsobem. Byl zvolen i nový, tentokrát uvolněný místostarosta,“ popsal redaktor České televize Jan Pirkl. Nové vedení podle něj vyzvalo lidi k uklidnění situace a práci na likvidaci následků povodně.