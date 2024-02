Stavaři demontovali železniční most v Ústí nad Labem, přípravy trvaly týdny

Nad kruhovým objezdem pod Větruší v Ústí nad Labem v noci na neděli stavaři demontovali železniční most. Pomocí obřího jeřábu ho sundali, umístili na podval a auto ho odvezlo o tři sta metrů dál mimo silnici. Průjezd místem byl přes noc uzavřen, motoristé už od rána mohou důležité dopravní křížení znovu využívat. Novou konstrukci umístí stavební firma na místo v dubnu. Práce u kruhového objezdu předcházejí uzavření Benešova mostu přes Labe, který se bude opravovat.

Příprava na náročnou akci trvala několik týdnů, sejmutí mostu několik hodin. „Vše se obešlo bez problémů. V sedm hodin večer se zastavila doprava, sundali jsme napájení k blízkému domu. Nejprve se demontovala menší konstrukce, což trvalo patnáct minut, pak začala příprava na uvázání té větší," popsal Bořivoj Leszko ze společnosti Strabag Rail. Jeřáb vyzdvihl most do vzduchu a uložil na podval. V neděli zhruba hodinu po půlnoci bylo naloženo a most se přesouval směrem k dálnici D8, kde ho složili pracovníci odborné firmy vedle silnice.

Konstrukci dělníci rozřežou a odvezou k sešrotování. Na místě budou stavaři pokračovat v bourání spodní části mostu, částečně ubourají opěry a pilíř, následně postaví nové a opět o víkendové dubnové noci jeřáb umístí na most novou konstrukci. Velký jeřáb na místě ale po celou dobu nezůstane, v nadcházejícím týdnu se na několika kamionech odveze a pak krátce před instalací nové konstrukce ho nákladní auta znovu přivezou.