Reportéři ČT: Jednání o novém národním parku Křivoklátsko provázejí protesty

Když v devadesátých letech vznikaly nové české národní parky, všichni to vítali. Teď má mít Česko po desítkách let už pátý národní park, a to Křivoklátsko. Situace je nyní úplně jiná – řadu jednání provázejí protesty. Není tak jasné, jestli a kdy nový národní park vůbec vznikne. Pro Reportéry ČT natáčel Karel Vrána.