Obec, které z účtu zmizely miliony, část peněz nahradí bezúročnou půjčkou

Pro místní je to citlivé téma už několik týdnů. Pro vedení Horní Stropnice stále událost, kterou si neumějí vysvětlit. O víc než deset milionů korun přišla obec v Novohradských horách už na konci léta.

Podle původního plánu chtěl starosta Václav Kučera (KSČM) peníze nahradit prodejem patnácti hektarů pozemků. Zastupitelé ale nesouhlasili. „Museli jsme situaci nějak řešit a nakonec jsme se shodli, že si vezmeme tři miliony korun bezúročnou půjčku,“ řekl starosta.

Horní Stropnice by podle starosty možná mohla schodek ve zbytku roku dorovnat i z vlastních zdrojů. Ale záviselo by to na zisku peněz z prodeje vytěženého dřeva. „Museli bychom do konce roku prodat patnáct set metrů krychlových, což ale není jisté, zda je to reálné,“ uvedl Kučera.

Obec potřebuje zaplatit faktury

Horní Stropnici půjčí místní akční skupina Sdružení Růže, která vznikla před patnácti lety a zahrnuje dvacítku okolních obcí a vesnic, sdružení i škol z oblasti Novohradských hor. Bezúročně poškozené obci půjčí tři miliony korun. „Vzešlo to od nás, od kolegů. Jednoznačně bylo odhlasováno, že pomůžeme,“ řekl předseda Sdružení Růže a starosta Petříkova Luděk Bína (SNKOP).

Zhruba třetinu peněz, které z účtu odešly, mělo vedení Horní Stropnice připravenou na zaplacení faktur za novou požární zbrojnici. Pro obec je to vůbec největší investice za posledních deset let.