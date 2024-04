Lidé z Malého Hradiska musí kupovat balenou vodu. Ta kohoutková má moc dusičnanů

Pro vodu do kulturního domu si chodí například Ondřej Cícha, tu z kohoutku teď nemohou pít jeho malé dcery. „Bylo nám řečeno, že až do sedmi let věku může být ta voda pro ně nebezpečná,“ uvedl.

Se zhoršenou kvalitou vody se Malé Hradisko potýká už devět let. Hlavní problém jsou dusičnany. Podle platné vyhlášky může pitná voda obsahovat maximálně padesát miligramů těchto látek na litr, jenže v obci na Prostějovsku se hodnoty občas dostanou i přes sedmdesát miligramů. „Většinou to závisí na počasí. Když hodně prší nebo taje sníh a je větší vlhko, tak se hodnoty zvyšují,“ vysvětlil starosta Pavel Procházka (nestr.).

Výjimka od hygieniků povoluje vodárnám dodávat vodu s obsahem až osmdesát miligramů dusičnanů na litr. Jenže pro malé děti je to příliš. Z preventivních důvodů takovou vodu nemají pít ani těhotné a kojící ženy.