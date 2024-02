Kvůli opravám mostů v Ústí nad Labem bude odkloněná doprava, lidé z dotčených obcí volají po jiné trase objížďky

Ústí nad Labem a okolí se připravují na uzávěru dvou klíčových mostů – silničního Benešova přes Labe a železničního na hlavním tahu do Děčína. Doprava bude kvůli tomu vedená objížďkou přes malé obce v okolí. Jejich obyvatelům se to ale nelíbí a chtějí, aby silničáři náhradní trasu změnili.

Dopravní omezení začínají už na kruhovém objezdu pod zámečkem Větruše. V rámci příprav na plánované rekonstrukce se na místě denně tvoří kolony. Další oprava začne v půlce roku. Současně s rekonstrukcí Benešova mostu se bude opravovat také ten v Mojžíři.

Nákladní auta tím pádem budou jezdit přes obce Jílové a Libouchec. Právě tam místní proti kamionové dopravě několik let protestují. Už nyní tudy projíždí 400 nákladních aut denně. Z otřesů z nadměrné dopravy tam lidem praskají i domy.

Komplikací by mohla být i zatáčka v Jílovém ležícím kousek od Děčína. Vedení obce se totiž obává, že tamní most neunese zátěž kamionů. „Obáváme se toho, že v tomto úseku dojde možná i k několikakilometrové zácpě a bude to velmi náročné,“ říká starostka Jílového Kateřina Sýkorová (SNK). Kvůli husté dopravě na místě mají už teď problém i chodci – ti se často bojí přejít i přes přechod.