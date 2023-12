Kastelán vimperského zámku nesouhlasil s Národním památkovým ústavem. Z funkce odchází

Národní památkový ústav opravuje dříve zanedbaný zámek Vimperk devět let. Po celou dobu pod vedením kastelána Vojtěcha Brože, který dohlížel na investice za 137 milionů korun. Díky nim zámek nabídl nové prohlídkové trasy i expozice muzea.

Další opravy za stamiliony korun pokračují nebo se připravují. Mezi nimi je i obnova renesančního sálu v dolním zámku. I kvůli ní teď kastelán se svojí zástupkyní a správkyní depozitáře odstupují.

Nesouhlasí totiž s bouráním barokní vestavby. „Zmizí interiéry, ve kterých žili schwarzenberští úředníci, kde jsou desítky šablonových výmaleb, které se nikde jinde na zámku a nikde jinde na světě nevyskytují,“ uvedl odstupující kastelán.

„Díky existenci toho sálu, který je fenomenální a je to jedinečná památka, byl zámek Vimperk prohlášen národní kulturní památkou,“ řekl ředitel územního pracoviště NPÚ České Budějovice Petr Pavelec.

Muzeum by podle NPÚ mělo sbírat jen artefakty spjaté se zámkem. Kastelán nesouhlasí

Dalším důvodem odchodu správců zámku bylo, že Muzeum Vimperska nesmí přijímat do sbírek předměty, které souvisí s městem nebo regionem. „Což je jeden ze smyslů toho muzea, mělo by dokumentovat skrze hmotné artefakty historii regionu. To není možné, protože se sběr omezil pouze na areál zámku,“ uvedl Brož.

„Národní památkový ústav není sbírkotvorná instituce,“ reagoval Pavelec z NPÚ.

Přístup odstupujícího kastelána je blízký i zástupcům města. „Město Vimperk nemá své vlastní muzeum, pro nás je důležité, aby i v tomto muzeu byly doklady, které dokládají historii města,“ uvedla starostka Jaroslava Martanová (STAN).

Na jihu Čech je bez kastelána i zámek v Třeboni, a to už tři čtvrtě roku. Návštěvníci to ale nepoznají. Přijít můžou i na speciální návštěvnické prohlídky. Kastelána v Třeboni odvolalo vedení Národního památkového ústavu z interních důvodů, jeho nástupce by mělo jmenovat tento týden. Ve Vimperku s tím počítá na jaře. Stavební ani návštěvnický provoz by současná situace narušit neměla.