„Je nám líto, váš příbuzný zemřel.“ Rodina poté zjistila, že to není pravda

„Když jsem se šla podívat na to lůžko, na kterém děda skonal, nevěřila jsem svým očím. To se nedá popsat, když tam najednou toho člověka vidíte pokojně spát. To byl šok absolutní. Otřáslo to námi,“ popsala snacha pacienta.

Mluvčí pardubické nemocnice Kateřina Semrádová v této souvislosti uvedla, že sloužící lékařka bohužel informovala o úmrtí pacienta jinou rodinu, než měla. „Tento omyl nás velmi mrzí a rodině se tímto ještě jednou omlouváme,“ řekla.

Rodina zvažuje žalobu na pardubickou nemocnici kvůli psychické újmě, kterou utrpěla.