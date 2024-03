Část Česka o víkendu zasáhne silný vítr. Meteorologové vydali výstrahu

V sobotu se nárazovitý vítr vyskytne zejména na Českomoravské vrchovině a ve východních Čechách. „K večeru vítr částečně zeslábne, ale v neděli opět zesílí. Místy se rozfouká i na Moravě, zejména západní a jižní. V noci na pondělí bude vítr slábnout," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle meteorologů nelze vyloučit komplikace v dopravě. Vítr může lámat větve a menší škody mohou být i na budovách. Lidé by měli být opatrní při pohybu venku a při řízení auta, na horách by měli omezit túry a nechodit do hřebenových partií.