SOUHRN: Zásadní události pátku 18. října

V Olomouci začal v pátek sjezd vládních lidovců, odpoledne delegáti zvolili staronovým předsedou ministra zemědělství Marka Výborného, který stranu už v minulosti vedl. Ve druhém kole volby porazil stávajícího šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečku o přibližně padesátku hlasů. Přítomní se ale zabývají i otázkou, jak získat voliče před parlamentními volbami v příštím roce po propadu preferencí pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny, který jim přisuzují některé průzkumy. Jurečka i jeho zvolený nástupce Marek Výborný se už při příchodu shodli, že po třech letech ve vládě a rok před volbami není ve straně velký prostor na razantní změnu. Na sjezd přijel stranu podpořit i premiér Petr Fiala (ODS).





Německo bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude potřeba. V prohlášení před jednáním s americkým prezidentem Joem Bidenem to řekl německý kancléř Olaf Scholz. Dodal, že se ruský vůdce Vladimir Putin ve svých válečných plánech přepočítal, a slíbil, že NATO bude chránit každý centimetr území svých členů. Biden poděkoval Berlínu za jeho podporu Ukrajiny a zároveň zemi vyzval, aby se nadále snažila dodržet cíl NATO a investovat do obrany nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ročně.