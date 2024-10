SOUHRN: Zásadní události pátku 11. října

Počet obětí, jež zemřely v důsledku hurikánu Milton na Floridě, stoupl na šestnáct. Americké televizi CBS News to potvrdil floridský úřad pro vymáhání práva s tím, že zmíněné číslo pravděpodobně není konečné. Stanice CNN dodala, že se záchranným týmům podařilo dostat do bezpečí téměř tisícovku lidí. Část ze statisíců evakuovaných už se začala vracet do svých domovů. Extrémní srážky a záplavy nicméně potrvají i v příštích dnech.