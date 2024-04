Nechceme se zacyklit, představují kamarádi z Mirai album Tomodachi

Album se k posluchačům dostalo 12. dubna, na den přesně deset let od vzniku kapely. „S naším bubeníkem jsme kdysi kapelu zakládali, vytvářeli jsme první dema, byly to první pokusy o české písničky. Dřív jsme hráli anglicky a s kapelou Mirai se to poprvé prolomilo,“ připomněl zpěvák a kytarista uskupení Mirai Navrátil.

Kromě něj a bubeníka Šimona Bílého patří do skupiny téměř od začátku baskytarista Michal Stulík, o něco později se přidal ještě kytarista Tomáš Javůrek.

Nejen kolegové, ale i kamarádi

Názvem Tomodachi, tedy kamarádi, chce čtveřice z Frýdku-Místku vyzdvihnout vzájemně silné pouto, které stojí za jejich dosavadními úspěchy, k nimž patří mimo jiné tři hudební ceny Anděl. Tradice japonských názvů začala už debutem Konnichiwa (Ahoj), s nápadem tehdy přišla Navrátilova matka, po níž má frontman japonské kořeny.

„Naší druhou deskou Arigató, což japonsky znamená ‚děkuji‘, jsme zhruba po šesti letech existence kapely děkovali, že nás fanoušci dostali tam, kde jsme toužili být. Tomodachi je spíše konstatování, že po těch deseti letech nejsme kolegové z kapely, kteří by jezdili na koncerty každý svou vlastní limuzínou, ale že stále k sobě cítíme přátelskou vazbu. Možná se dokonce umocňuje tím, že člověk nemá tolik času na svoje další kámoše, bohužel, protože si plní svoje sny, a to má i svoje daně,“ podotýká Mirai Navrátil.

Myšlenku přátelství, společných zážitků a vzpomínek promítli Mirai i do klipu k písni Easy, který sestavili z videozáběrů z dětství členů kapely.