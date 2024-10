Chceme téct jiným směrem, říkají „mimozemšťani“ z Einstürzende Neubauten

Einstürzende Neubauten se opět chystají do Prahy. Německá skupina v pátek v pražském Foru Karlín naživo představí své nejnovější album Rampen. Je to hudba od mimozemšťanů pro mimozemšťany, řekl České televizi v rozhovoru zpěvák Blixa Bargeld.

Slovem Rampen – rampy – říká kapela Einstürzende Neubauten improvizovaným skladbám na koncertech. „Je to myšleno ve smyslu raketové rampy, tedy něčeho, z čeho se odrazíte,“ vysvětluje frontman Blixa Bargeld.

A právě takové skladby tvoří většinu nového alba. Rampen jsou přepracované improvizace, znovu nahrané ve studiu. Vznikl tak pop pro „mezisvěty, pro hyperprostory a mezizóny“, jak kapela letošní desku popisuje.

„Strašnou, ale zároveň skvělou vlastností improvizace na pódiu je, že nikdy nevíte, co ostatní udělají. Takže když se to rozjede, podívám se do svého výběru úryvků, abych našel něco vhodného k tomu, co se na pódiu zrovna děje. A pak improvizuji i s texty,“ popsal Bargeld.

Nebudu otrokem receptu, zpívá v jedné z písní. Tato slova mohou vyjadřovat i jeho přístup k tvorbě. „Hlavní proud už doopravdy neexistuje. Teď je to spousta různých řek, které ale tečou paralelně stejným směrem. Mým přáním bylo založit nový pramen, který poteče jiným směrem,“ říká.