Vraky z havárií se z aukce mohou dostat do opravy v zahraničí a zpět na silnice. Nový majitel se historii nedozví

Na českých silnicích se letos odehrálo téměř 70 tisíc nehod, přičemž škody dosáhly sedmi miliard korun. Auta jsou často tak poničená, že to pojišťovny vyhodnotí jako totální škodu a vozy pak míří do internetových aukcí. V těch je nakupují obchodníci na náhradní díly, ale i kompletní opravy. Některá auta se tak v praxi na silnice vracejí. Kdo a jak je dal dohromady, už ovšem nikdo nekontroluje.

Pokud pojišťovna rozhodne o takzvané „totálce“, vrak vloží do e-aukce, což je běžná praxe většiny institucí. „Je to způsob, jak skutečně objektivně nacenit zbytky vozidla po škodě. Aukce trvá čtyři pracovní dny a během té doby zájemci přihazují nabídky,“ popisuje postup ředitel likvidace Martin Hlaváč z pojišťovny Allianz.

Přihazují zpravidla firmy nebo jednotlivci, kteří obchodují s auty a splní dané podmínky. Vyhrává nejvyšší nabídka, kterou majitel havarovaného vozu může, ale nemusí přijmout.

Levná oprava v cizině

Systém podle některých expertů nahrává lidem, kteří vraky koupí, opraví a prodají. „Za celý letošní rok to jsou stovky, možná i tisíce vozidel. Devadesát procent z nich končí v Polsku. Do Polska putují, protože tam je dokážou opravit za zlomek ceny než v České republice,“ uvedl ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.

Praxe ukazuje, že takto opravená auta se následně převážejí a registrují v Německu. „Samozřejmě, jakmile je vozidlo alespoň jeden den v Německu, tak mu automaticky stoupne cena o deset až patnáct procent, akorát smutné je to, že ten, kdo si to vozidlo následně koupí, se nikdy nedozví, co se s tím vozidlem stalo,“ podotýká Pajer.

Sdružení dovozců aut se už pět let snaží po vzoru Slovenska o uzákonění takzvané certifikované opravy. Ty nejnáročnější by dělaly jen registrované servisy, kontrolované výrobci i STK. O záměru se v současné době debatuje na ministerstvu dopravy.

Falešné VIN kódy

Přestože se v Česku letos prodává více aut než loni, počet těch dovezených a přihlášených meziročně klesl na téměř 144 tisíc.

Experti si teď všímají také dalšího trendu v klamání zákazníků – v některých inzerátech se objevuje falešný VIN kód, tedy identifikační číslo vozu. Kupec při snaze o prověření zjistí, že auto nemá žádné nežádoucí záznamy, jenže skutečnost je taková, že vůz má za sebou třeba i vážnou nehodu.

„Určitě je to velký alarm, pokud tam nejsou žádné záznamy. Vždy by tam měla být identifikace toho vozu, měla by tam být výbava a informace od výrobce, i pokud by tam nebyly havárie,“ konstatovala ředitelka marketingu a komunikace ve společnosti Cebia Barbora Minksová.

Zatajení havárie a poškození auta může mít pochopitelně vliv na bezpečnost. Problémem zůstávají i stočené tachometry. Výjimkou není ani umazání třeba stovky tisíc kilometrů, což cenu vozu navýší klidně o pětinu.