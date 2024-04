SLEDUJTE: Slavnostní koncert k 20. výročí vstupu Česka do EU

„Sešli jsme se, abychom slavili. Výročí dvaceti let v Evropské unii má pro Českou republiku mimořádný význam. Evropská unie, stejně jako Severoatlantická aliance, kde letos slavíme už 25 let členství, drží západní demokracie pohromadě. Česko je díky nim mnohem silnější a bezpečnější,“ pronesl na úvodním ceremoniálu Fiala. „Evropské demokracie dokázaly dát stranou své rozdíly, protože bylo třeba řešit zásadní, často existenční hrozby. A je potřeba říci, že Evropská unie v tom byla úspěšná,“ dodal premiér.

Von der Leyenová poděkovala České republice za její příspěvek ve formování Evropské unie. „Český duch a to, jak jste bojovali za svou svobodu, bylo inspirací pro celou Evropu. To je důvodem, proč když jsem byla poprvé zvolena předsedkyní Komise v roce 2019, pronesla jsem slavný výrok Václava Havla: Pracujte na něčem, co je dobré, a ne jen proto, že to má šanci na úspěch,“ prohlásila von der Leyenová. „V těchto letech jsem viděla, že Češi skutečně tato slova realizují. Stali jste se jedním z nejspolehlivějších spojenců Ukrajiny — nikoliv proto, že to bylo jednoduché, ale proto, že to bylo správné,“ doplnila.