Ševčík navržen na proděkana na VŠE

Bývalý děkan Národohospodářské fakulty pražské Vysoké školy ekonomické (VŠE) Miroslav Ševčík míří opět do vedení fakulty. V červnu jmenovaná děkanka Adéla Zubíková ho navrhla na funkci proděkana pro ekonomiku, v kompetencích by tak měl mít například spravování rozpočtu fakulty, píše server iRozhlas.

Je to reakce na dlouhodobá veřejná vystoupení, uvedl rektor k odvolání děkana Ševčíka. Ten odmítá, že by fakultu poškozoval

Předseda fakultního senátu Ján Pavlík takovou podmínku nevyvrátil. Opírá se především o to, že on i jeho kolegové jsou přesvědčeni, že rektor odvolal Ševčíka „proti vůli řádně a demokraticky zvolených zástupců naší akademické obce“ za dřívější „kritická vystoupení“, napsal server.

Vedení by podle Dvořáka nyní mělo situaci personálně uklidnit a posílit. „To pak bude znamenat pokračování fakulty,“ řekl Dvořák po zasedání senátu. V opačném případě otevřeně připustil zrušení celé fakulty. „Pokud by situace měla být taková, že se jí to nepodaří a bude to pro školu znamenat další problémy nebo zátěž, tak v té chvíli tomu nemohu přihlížet a nic nedělat. Není to problém jedné fakulty, ale už celé školy. Pokud to fakulta nezvládne, tak musím já a senát konat. Když se podíváte, jaké tam jsou možnosti, tak jich tam moc není,“ dodal.