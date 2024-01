Provoz na železniční trati u Dolní Lutyně se po několika dnech podařilo částečně obnovit

„Provoz byl dnes odpoledne obnoven na první koleji včetně trakčního vedení. V místě budou vlaky projíždět sníženou rychlostí 30 kilometrů v hodině,“ řekl v sobotu Kavka. Dodal, že práce se přesunuly na druhou kolej. „Ještě dnes se otevře i železniční přejezd. Ráno 1. února ho budeme ale muset znovu uzavřít kvůli opravě koleje přímo v tomto místě, pravděpodobně do 7. února,“ doplnil.

Hasiči odklidili trosky vlaku, který ve středu narazil do nákladního auta na Karvinsku

Nehoda se stala v Dolní Lutyni ve středu okolo 05:40 v úseku mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Ve vlaku do Prahy bylo sedm desítek lidí. Strojvedoucí zemřel na místě. Zranění utrpělo dvacet cestujících. Dva zraněné ošetřili záchranáři na místě zásahu, jejich stav nevyžadoval přepravu do nemocnice. Zbývajících osmnáct skončilo v nemocnicích v Karviné, Havířově, Bohumíně, sanitky se zraněnými směřovaly i do Městské a Fakultní nemocnice Ostrava. V pátek v nemocnici zůstávala jediná pacientka. Škoda byla předběžně vyčíslena na 37 milionů korun.