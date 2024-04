NCOZ znovu prověřuje výpovědi korunních svědků v kauze vraždy ve Slopném

Policisté začali opět prověřovat kauzu dvou svědků, kteří vypovídali proti jednomu z mužů odsouzených za vraždu ve Slopném. Případ původně odložili, ostravské krajské státní zastupitelství jim ale nařídilo doplnit důkazy. Vyplývá to z vyjádření šéfa ostravských žalobců Libora Malého a karvinské žalobkyně Gabriely Slavíkové. Jeden z klíčových svědků pro Seznam Zprávy uvedl, že u soudu neříkal pravdu. Poté zase otočil s tím, že lhal novinářkám, což mu kriminalisté uvěřili.

Že policisté případ znovu prověřují, pro ČT potvrdila karvinská okresní státní zástupkyně Gabriela Slavíková. „Po doplnění prověřování bude ve věci opětovně policejním orgánem rozhodnuto, a to dle výsledků doplněného prověřování,“ napsala Slavíková. Ta původní odložení kauzy potvrdila, když zamítla stížnost obhájce jednoho z odsouzených mužů.

Po zveřejnění rozhovoru však Mencl zase otočil. Údajně lhal novinářkám, protože se jim chtěl pomstít. S tímto vysvětlením se při zkoumání výpovědí spokojili kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a případ v únoru odložili. Do kauzy teď ale zasáhlo Krajské státní zastupitelství v Ostravě. „Ve věci byl vykonán dohled, na základě něhož šetření ve věci dále pokračuje. Bližší údaje v dané situaci nelze poskytnout,“ sdělil šéf zastupitelství Libor Malý.

Případ se týká vraždy seniora ve Slopném na Zlínsku z roku 2011, za kterou dostali výjimečné tresty přes 20 let vězení Maroš Straňák a David Šimon. K jejich usvědčení výrazně přispěly výpovědi bratranců Milana a Ludvíka Rakašových, kterým se podle jejich slov k vraždě přiznal Straňák, když spolu byli ve vazbě. Ludvík Rakaš (dnes Mencl) ale loni pro Seznam Zprávy řekl, že Straňák vinu vždy popíral. Sám prý dostal vzkaz od bratrance, že pokud bude proti Straňákovi vypovídat, tak ho pustí dříve z vězení.

Vyšetřovatelé by mohli znovu zkoumat například tvrzení svědka Mencla, který tvrdí, že lhaním v rozhovoru se chtěl pomstít za článek z roku 2011 o jeho dřívější soudní kauze. Ten ale novinářky Seznam Zpráv nenapsaly, server tehdy ještě ani neexistoval.

Kromě svědků Rakašových se kriminalisté NCOZ zabývali také rolí státního zástupce Lea Foltýna, který dozoroval původní vyšetřování vraždy. Prověřovali ho kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby a navádění ke křivé výpovědi. Foltýn to odmítl, jeho protiprávní jednání v původním usnesení o odložení kauzy policisté vyloučili.

Krajský soud ve Zlíně se návrhem na obnovu řízení naposledy zabýval na začátku dubna, kdy zkoumal listiny související s Milanem Rakašem. Šlo o opakovaná rozhodnutí soudu o přerušení jeho trestu, z nichž vyplývá, že má přetrvávající zdravotní potíže s jícnem. Právě ze zdravotních důvodů mu soud v minulosti přerušil trest za investiční podvod. Rakaš, který se pak do vězení už nevrátil, odmítl, že by propuštění bylo odměnou za jeho předchozí výpověď. Podobnými listinami se soud zabýval i ve vztahu k Menclovi.

Výjimečné tresty pro vrahy ze Slopného: 25 a 21 let

Příští jednání je naplánované na 30. dubna. Soud by mohl řešit listiny, které se týkají Rakašovy telefonické a písemné komunikace z věznice, případně jeho návštěv. „Předpokládám, že by tam mohly být podstatné okolnosti nebo podstatné skutečnosti pro toto trestní řízení,“ řekl Šimonův obhájce Robert Cholenský. Advokáti navrhli i výslech tří svědků, kteří se Straňákem sdíleli celu v jiném období, soud to však zatím nepovolil.