Svědek se u soudu, který projednává vraždu ve Slopném, vrátil k původní výpovědi. Novinářkám prý lhal

Svědek prý lhal, protože se chtěl novinářkám pomstít

Případem se před nedávnem zabývaly reportérky serveru Seznam Zprávy, které poukázaly na některé nesrovnalosti ve vyšetřování. Novinářkám Mencl tvrdil, že se mu Straňák k vraždě nepřiznal a čin popíral. Řekl jim, že dostal nabídku nižšího trestu, pokud bude v případu vypovídat. Mencl u soudu uvedl, že novinářkám lhal.

„To, co jsem říkal ženským ze Seznamu, tak tím jsem se jim chtěl pomstít za to, co o nás psali v roce 2011,“ uvedl svědek.

Z kontextu jeho výpovědi vyplývá, že na mysli má pravděpodobně článek, který vyšel na serveru Novinky.cz před dvanácti lety a týkal se podvodů, za něž byl odsouzen. Doména Seznam Zprávy tehdy ještě neexistovala. Mencl tvrdí, že zveřejnění článku ho tenkrát poškodilo. „Způsobili mi problémy s přítelkyní, musel jsem se přejmenovat, přestěhovat se,“ řekl Mencl.

Odsouzení trvají na své nevině

Podle Straňáka je Menclova výpověď nepravdivá. „Svědek lhal, co se týče toho, že bych se mu někdy přiznal. To není pravda,“ řekl Straňák. Odsouzený Šimon zopakoval, že nic nespáchal. „Za tím si stojím. Nevím, co pána vede k tomu, co tady vypovídá,“ řekl k Menclově svědectví Šimon.

V případu vraždy je důležitá také výpověď Menclova bratrance Milana Rakaše. Opakovaně tvrdil, že se mu Straňák ve vazbě svěřil s účastí na loupežném přepadení, které skončilo vraždou. Soud v pondělí videokonferenčně vyslechl i duchovního, který se s Rakašem zná. Kněz uvedl, že po svém propuštění z vězení se ho Rakaš dotazoval, zdali má jít svědčit ve vážné věci. „Nabyl jsem dojmu, že nechce jít vypovídat,“ řekl kněz. Zpětně se domnívá, že mohlo jít o kauzu vraždy ve Slopném.