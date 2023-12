Na Božím daru letos odbaví přes tři sta kilo dopisů Ježíškovi

Do nejvýše položeného města střední Evropy i letos v prosinci proudí nebývalé množství zásilek. Týden před Vánoci je to už přes 150 kilo dopisů a pohledů ze všech koutů republiky. Z 85 procent je podle Daniely Tautermannové, která na tamní pobočce pracuje, tvoří pohlednice určené k přeposláni dále, zbylých patnáct procent jsou dopisy často určené pouze pro Ježíška. Ty pošta ukládá do speciálního archivu Ježíškovy pošty. „Mezi to však nemůžu počítat čokoládu nebo třeba čaj, které pravidelně dostáváme jako výraz poděkování,“ dodává s úsměvem Tautermannová.

Výrazný zájem o služby této pošty je i mezi sběrateli známek z celého světa. Ti každoročně očekávají nový motiv speciálního vánočního razítka, která pošta pravidelně vytváří. Letošním tématem je vznášející se anděl od malíře a tvůrce animovaných filmů Jana Ungráda.

Projekt České pošty, který funguje od roku 1994, zažil svůj vrchol v roce 2016, kdy pracovníci orazítkovali přes 386 kilogramů zásilek, vloni to už bylo pouze 316 kilo. „V letošním roce by rozhodně neměl výrazně růst objem pohlednic a dopisů,“ poznamenává Tautermannová. „Důvody souvisí nárůstem cen a s celkovým vývojem v poštovních službách,“ vysvětluje pracovnice pošty.

Poslední termín pro zaslání dopisů i letos, podobně jako v loňských letech, zůstává sobota 23. prosince. Tyto zásilky pak budou zpět odesílány v pondělí 27. prosince.