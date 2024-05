Černým kašlem se letos nakazilo už 13,5 tisíce lidí

Černým kašlem se od začátku letošního roku nakazilo v Česku 13 449 lidí. Za poslední týden přibylo 1210 nových případů, což je zhruba stejně jako v minulém týdnu. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Údaje za předchozí dva týdny mohly ovlivnit středeční státní svátky, v týdnu jim předcházejícím bylo nových případů přes 1600. Do statistik lékaři nahlásili také dvě další úmrtí související s nákazou seniorů, celkem jich je letos pět včetně jednoho dítěte.

U většiny nakažených není potřeba hospitalizace, v nemocnici skončilo asi 2,2 procenta nakažených. Souvisí to i s věkovou strukturou nemocných, medián je 20 let. Nejvíc nakažených je ve věkové skupině 15 až 19 let, pacientů v tomto věku je přes 3800.

Nakazilo se také 190 dětí do jednoho roku, které nemoc nejvíc ohrožuje, protože ještě nemají dokončené očkování a zároveň neumí kašlat, takže se dusí. Lékaři proto častěji rozhodují o jejich hospitalizaci. „Léčení pertuse u nejmenších dětí by vzhledem k možným závažným komplikacím onemocnění a jejich rychlému nástupu mělo vždy probíhat pod dohledem ve specializovaném zdravotnickém zařízení,“ uvádí SZÚ. Ze 190 nakažených miminek bylo proto hospitalizováno 89.