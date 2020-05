Zábřežan Jan Eskymo Welzl se vydá znovu na daleký sever

Jan Eskymo Welzl se narodil v roce 1868 v Zábřehu. Otec byl kloboučnickým tovaryšem, matka, která brzy ovdověla, si na živobytí vydělávala jako hokynářka a mlékařka. Ve svých 16 letech se vydal do světa na zkušenou. Pěšky procestoval Balkán, Sibiř, mnoho let žil v Arktidě, na Novosibiřských ostrovech a na Aljašce. Živil se jako lovec a obchodník. Po ztroskotání lodi byl ve dvacátých letech zadržen v USA, a protože neměl žádné doklady, byl jako nežádoucí osoba poslán do Evropy. Díky tomu se v roce 1927 krátce vrátil do rodného Zábřehu.

zdroj: wikipedia Jan Welzl

Během půlročního pobytu ve městě vzbudil svými historkami z dalekého severu obrovský zájem. Novinářům pak nadiktoval své zážitky a vzpomínky, které vydaly na několik knih: například Třicet let na zlatém severu, Po stopách polárních pokladů nebo Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě. Welzl vzbudil takovou senzaci, že ho dokonce přijal prezident Masaryk. V roce 1929 se pokusil vrátit přes Beringovu úžinu na Novosibiřské ostrovy, ale skončil v kanadském Dowson City. Tam v roce 1948 jako osmdesátiletý zemřel.