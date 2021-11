Soud zprostil obžaloby účetní v případu nelegální distribuce cigaret z bývalé školky v Chropyni

Koutnému a Menšíkovi za zkrácení daně a porušení práv k ochranné známce hrozilo až deset let vězení. Obžalovaní se již dříve hájili mimo jiné tím, že nešlo o výrobky podléhající spotřební dani a nikomu nenabízeli cigarety k prodeji, soud však potvrdil ohledně skutku rozhodnutí zlínského krajského soudu.

Nelegální podnikání podle obžaloby zahájili Menšík a Koutný v bývalé školce v Chropyni na Kroměřížsku. Menšík dříve uvedl, že hodlali vyrábět malé série cigaret s logem restaurací a podniků, které by od nich výrobky kupovaly. S přispěním obžalovaného Jiřího Loučky sehnali balicí linku.

Zaplatili za ni 300 tisíc korun, u finančního úřadu však podle spisu uvedli, že stála tři miliony a neúspěšně se pokusili uplatnit vyšší odpočet DPH. Loučkovi soud uložil podmíněný trest na dva a půl roku s tříletou zkušební dobou. Proti rozsudku se neodvolal, trest je již pravomocný.

Linku testovali na padělcích, které podle obžaloby dál prodávali

Po renovaci potřebovali Menšík s Koutným podle obžaloby vyzkoušet linku při plné zátěži, koupili proto zhruba 600 tisíc padělků cigaret. Většinu z nich podle spisu od konce roku 2016 do března 2017 zabalili do krabiček opatřených ochrannými známkami a nápisy Marlboro. Pak je vkládali do kartonů.

Podle obžaloby padělky, které vyrobili a které nebyly zdaněny spotřební daní, předali dalším osobám ke spotřebě. Podle státní zástupkyně zneužili také ochrannou známku Marlboro. Padělané cigarety obžalovaní podle spisu prodávali za nízké ceny.