Jihomoravský kraj chce mezi seniory rozšířit takzvané SOS náramky, které dokážou přivolat pomoc. Staří lidé by se díky náramkům měli cítit bezpečněji, předpokládá se také, že s nimi déle setrvají v domácím prostředí, což by mělo ulevit přetíženým domovům pro seniory. Technologie by mohla v budoucnu pomáhat například i lidem s epilepsií nebo jinak handicapovaným.