Chicago se chystá na svatého Patrika a barví řeku do jasně zelené

I když je svatý Patrik patronem Irska, ve Spojených státech oslavy jeho svátku 17. března nabírají bez nadsázky obřích rozměrů. Kromě pompézních průvodů a alkoholového oparu jsou spojeny především se všudypřítomnou zelenou barvou. Například do irské národní barvy barví řeku už od šedesátých let minulého století i v Chicagu. Akci, kdy čluny lijí do chladné vody litry brčálového barviva, každoročně sledují davy lidí.