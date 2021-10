Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN chtějí jednat o vládě tak, aby mohly do 8. listopadu podepsat vládní koaliční smlouvu. Po první schůzce obou opozičních uskupení, která se o víkendu po volbách dohodla na vůli sestavit společně vládu, to řekl předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. O 8. listopadu hovoří strany jako o dni, kdy by se mohla sejít poprvé nová sněmovna.