Klimatické změny otřásají Zemí. Potvrdily to desítky let seismologických záznamů

Seismická aktivita vln za tu dobu zesílila, podle autorů nového výzkumu to ukazuje, že moře jsou stále bouřlivější a vlny se zvětšují a zesilují. V práci, která vyšla v odborném časopise Nature Communications, prokázali, že energie vln se zvyšuje už čtyřicet let, tedy celou dobu, co je vědci takhle sledují. Tento závěr se shoduje s modely, které přesně tohle chování předpověděly s ohledem na lidmi způsobenou změnu klimatu.

Vlny na moři i pod povrchem

Celý náš svět sleduje 24 hodin denně globální síť měřicích stanic, které vyhodnocují seismologická data. Dokážou se podívat hluboho do nitra planety, ale vidí i to, co se děje u povrchu: od lidmi vyvolaných seismických jevů přes sopečné výbuchy, jaderné exploze až po dopady meteoritů, sesuvy půdy nebo kolapsy ledovců. Zachycují ale také trvalé seismické signály způsobené větrem nebo vodou.