Astronautky vystoupily z ISS a opravují technická zařízení. NASA nabízí přímý přenos

Moghbeliová a O'Harová mají za úkol odstranit skříňku s elektronikou z komunikační antény na vesmírné stanici a také vyměnit jednu z 12 soustav, které se používají k otáčení solárních panelů na ISS.

Pro obě ženy to bude jejich první výstup do vesmíru. A je to teprve podruhé v dějinách, co ISS společně opustí dvě ženy. Poprvé si dvě ženy oblékly skafandry a opustily ISS kvůli údržbě v roce 2019, kdy astronautky NASA Christina Kochová a Jessica Meirová vyměnily porouchaný regulátor napájení. Výstup do vesmíru byl tehdy několikrát odložen kvůli tomu, že na palubě ISS nebyl dostatek skafandrů menších rozměrů.