Pokud se nezastaví změna klimatu, lyžování v Evropě nemá šanci, ukazuje studie

Zasněžování pomůže, ale nespasí

Zasněžování může podle vědců tento dopad výrazně zmírnit. Za předpokladu, že středisko zavede zasněžování na polovině svých sjezdovek, klesne hrozba nedostatku sněhu na 27, respektive 71 procent.

To by ale bylo doprovázeno zvýšenou poptávkou po vodě a elektřině na výrobu sněhu, což by zase zvýšilo finanční náklady i uhlíkovou stopu provozu lyžařských středisek. Kromě toho pokrytí poloviny střediska schopností výroby sněhu nemusí jít nutně ruku v ruce s podstatným zlepšením sněhových podmínek v teplejším klimatu. A zvyšující se nároky na vodu a energii jdou proti snahám o snížení dopadu cestovního ruchu na životní prostředí.

Pokud by umělý sníh měl pokrývat asi polovinu sjezdovek, vyžádalo by si to výrazně vyšší spotřebu vody. Podle konkrétní oblasti by stoupla o 8 až 25 procent při oteplení o dva stupně, ale o 14 až 42 procent při oteplení o čtyři stupně. A podobně na tom je i spotřeba elektrické energie. V současné době vzniká kvůli provozu sjezdovek asi 80 tisíc tun oxidu uhličitého ročně, při oteplení o dva stupně to bude 93 tisíc tun a při oteplení o čtyři stupně 97 tisíc tun za rok.