Našli jsme místo, kam na Měsíc spadla ruská Luna, oznámila NASA

Sestup přistávacího modulu Luna 25 na Měsíc začal už v sobotu 19. srpna, ale mise se dostala do problémů - ruská vesmírná agentura Roskosmos zatím nepopsala přesnou příčinu selhání. Luna 25 se pak stala neovladatelnou a narazila do jihozápadního okraje kráteru Pontécoulant G. Havárie byla zaznamenána 21. srpna v 7:58 SEČ. Podle prohlášení NASA má nově vzniklý kráter šířku asi 10 metrů - což by odpovídalo tomu, co by náraz ruské sondy způsobil.