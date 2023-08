Změny klimatu si vyžádají miliardu lidských životů, varuje studie

Ropný a plynárenský průmysl je přímo i nepřímo zodpovědný za více než čtyřicet procent emisí uhlíku, což má dopad na životy miliard lidí, z nichž mnozí žijí v nejodlehlejších a nejchudších komunitách na světě.

Studie vědců z Western University předpokládá, že pokud se budou teploty zvyšovat podle scénářů očekávaných Mezivládním panelem při OSN (IPCC), zemře na důsledky klimatických změn miliarda lidí.

Práce proto navrhuje agresivní změnu energetické politiky, která by umožnila okamžité a podstatné snížení emisí uhlíku, a doporučuje zvýšenou míru opatření ze strany vlád, podniků i občanů s cílem urychlit dekarbonizaci globální ekonomiky a minimalizovat počet předpokládaných úmrtí lidí.

„Taková míra úmrtí je jednoznačně nepřijatelná. Je to opravdu děsivé, zejména pro naše děti,“ uvedl Pearce, vedoucí autor studie a vedoucí katedry informačních technologií a inovací. „Když klimatologové provádějí své modely a pak o nich podávají zprávy, všichni se přiklánějí ke konzervativnosti, protože nikdo nechce znít jako prorok zkázy. Udělali jsme to i my v naší studii, ale přesto to pořád nevypadá dobře.“