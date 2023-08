Hackeři narušili slavnou astronomickou observatoř. Zřejmě chtějí výkupné

Podle Science je právě tento typ kybernetického útoku nejpravděpodobnější. Není to poprvé, co se nějaký hacker takhle zmocnil důležitého astronomického zařízení. Koncem října loňského roku oznámila observatoř ALMA (Atacama Large Millimeter Array) v Chile, že hackerský útok vyřadil jejich teleskop na takřka dva měsíce z provozu.

Vědci si za možnost využívat tyto drahé přístroje platí, a pokud je využívat nemohou, pak observatoře pochopitelně přicházejí o peníze. V době, kdy byla ALMA mimo provoz, přicházela denně o zhruba čtvrt milionu dolarů, přičemž hackeři pravděpodobně sázeli na to, že raději zaplatí, aby se vyhnula těmto nadbytečným výdajům.

Přestože se technikům podařilo rychle izolovat systémy zasažené hackery, aniž by museli platit výkupné, ALMA se mohla vrátit k provozu až 21. prosince, po téměř dvou měsících off-line.

Dalším problémem mohou být nedostatečné investice do kybernetické bezpečnosti. Chris Vaughan, viceprezident pro správu technických účtů pro oblast EMEA ve společnosti Tanium, řekl časopisu Infosecurity v době útoku na ALMA, že tato zařízení mají pravděpodobně „velmi omezené“ rozpočty na informační technologie. Domnívá se, že v případě takto důležitých projektů by se mělo jejich vedení řídit velmi striktními bezpečnostními pravidly, která by se dala shrnout do věty „nikdy nedůvěřuj, vždycky prověřuj“.