Biologové rozkryli centrum pytlačení a pašování tygrů

Tygří kůže, kosti a maso od nich vykupují obchodníci, kteří je pak přeprodávají na černém trhu, odkud se šíří do sítí mezinárodního nelegálního obchodu. Hodnota tohoto byznysu se odhaduje na dvacet miliard dolarů, v přepočtu 433 miliard korun.

Sundarbans je les na hranicích Bangladéše a Indie, kde se rozkládají největší mangrovy na světě. Les pokrývá plochu okolo deseti tisíc kilometrů čtverečních, přičemž větší část se rozprostírá na území Bangladéše. Leží v oblasti delty vlévající se do Bengálského zálivu a tvořené soutokem řeky Gangy, Brahmaputry a Meghny.

Nová analýza, za kterou stojí spolupráce skupiny na ochranu velkých koček Panthera a Čínské akademie věd, popsala, že části tygrů ulovených v Sundarbanu se vyvážejí do 15 zemí světa, přičemž nejčastějšími destinacemi jsou Indie a Čína. Část exportu ale míří také do Evropy, studie vysloveně zmiňuje Německo a Velkou Británii. Výsledky tohoto výzkumu vyšly v odborném žurnálu Conservation Science and Practice.

„Bangladéš hraje v nelegálním obchodu s tygry mnohem významnější roli, než jsme si dříve uvědomovali,“ uvedl v tiskové zprávě jeden z autorů práce, biolog Rob Pickles. „Identifikovali jsme šest přístavů používaných pro dovoz tygrů, 14 přístavů používaných pro vývoz tygrů a tři přístavy vykazující obousměrný obchod. Nejdůležitější skupinou spotřebitelů byli elitní Bangladéšané. Tygři pocházeli z populací v severní Indii, Myanmaru a Bangladéši,“ popisuje výzkum.

Tygry nakupují bohatí Bangladešané

Pytlácké skupiny působící v Sundarbans zde roky fungovaly prakticky bez odporu. Až do roku 2016, kdy tam proběhl vládní zátah, který měl tento byznys zničit. Podle oficiálních údajů tehdy bylo nejméně 117 pytláků zastřeleno a stovky dalších zadrženy. Akce byla tak drastická, že další stovky zločinců se vzdaly dobrovolně. Jenže toto vakuum nevydrželo dlouho.

Nová studie popisuje, že v současné době se na nelegální lov a obchod s tygry specializují nejméně tři desítky syndikátů, některé „na plný úvazek“, další jen příležitostně a pytláctví kombinují s další kriminální aktivitou.