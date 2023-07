Grónské ledovce zcela roztály v nedávné geologické minulosti, prokázala analýza vzorku zapomenutého v mrazáku

Neprůstřelné důkazy o minulosti ostrova

Až donedávna se geologové domnívali, že Grónsko je ledová pevnost, která se po miliony let prakticky neměnila. I v době takzvaného středověkého teplotního maxima se ústup ledu týkal jen malých kousků území kolem pobřeží, drtivá většina ledovce zůstávala beze změny.

Před dvěma lety ale výzkum vzorku z tábora Century prokázal, že pravděpodobně tento příkrov roztál před méně než jedním milionem let. Jiní vědci, kteří pracovali v centrálním Grónsku, shromáždili údaje, podle nichž tamní led roztál nejméně jednou za posledních 1,1 milionu let, ale až do této studie nikdo přesně nevěděl, kdy led zmizel.

Teď se původnímu týmu podařilo pomocí pokročilé luminiscenční technologie a analýzy vzácných izotopů vytvořit ještě jasnější obraz: velké části grónského ledovce roztály mnohem dříve než před milionem let. Nová studie předkládá přímý důkaz, že usazeniny těsně pod ledovým příkrovem vznikly působením tekoucí vody, a to v prostředí bez ledu v období mírného oteplení, které se nazývá jedenáctá mořská izotopová fáze. To probíhalo v době před asi 424 tisíci až 374 tisíci lety. Toto tání způsobilo zvýšení hladiny moří na celém světě nejméně o pět metrů.

„Je to první neprůstřelný důkaz, že velká část grónského ledového příkrovu zmizela, když se oteplilo,“ vysvětluje Paul Bierman z Vermontské univerzity, který novou studii vedl společně s hlavním autorem Drewem Christem.

Minulost naznačuje budoucí vývoj

Pochopení minulosti Grónska je zásadní pro předpověď toho, jak bude jeho obří ledový příkrov reagovat na oteplování klimatu v budoucnu a jak rychle bude tát. Hrozí lidstvu rychlý vzestup hladiny moří o celé metry? Ohrozí to všechny pobřežní oblasti na světě? Nová studie poskytuje přesné důkazy o tom, že Grónsko je na změnu klimatu citlivější, než se dosud předpokládalo, a že mu proto hrozí vážné riziko nevratného roztání.

„Minulost Grónska, kterou jsme získali z tohoto vzorku, naznačuje, že planetu Zemi čeká teplá, vlhká a z velké části bezledová budoucnost,“ říká Bierman, „pokud se nám nepodaří výrazně snížit koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře.“