Aspartam je dle agentury WHO potenciálně rakovinotvorný. Na seznamu je vedle aloe a práce v potravinářství

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která působí při WHO, zařadila sladidlo na seznam položek, které mohou způsobovat rakovinu. Podle agentury Reuters to znamená, že poznatky o tom, že daná látka může způsobovat rakovinu, jsou zatím omezené. Ve vědecké literatuře se například objevují zmínky, že by požívání aspartamu mohlo souviset se vznikem některých druhů rakovin jater.

IARC zařadila sladidlo do seznamu 2B, který má zhruba tři sta položek. Jsou na něm například kyselina kávová, aloe pravá, práce v textilním průmyslu, povolání hasiče či tesařství. Americký odborník na rakoviny Paul Pharoah řekl agentuře AFP, že by veřejnost neměla být znepokojena nebezpečím vzniku rakoviny u chemických látek zařazených do této skupiny.

Chybí výzkum

Podle šéfky IARC Mary Schubauerové-Beriganové je vědecká literatura ohledně vlivu aspartamu na vznik rakoviny omezená. Vyzvala tak vědce, aby se ve výzkumu více zabývali otázkou, zda konzumace aspartamu přispívá k riziku vzniku rakoviny, či nikoliv.

Expertní výbor WHO, který se zaměřuje na potravinářské přídatné látky (JECFA), nezměnil svá pravidla pro bezpečnou spotřebu aspartamu. Za bezpečnou výbor považuje denní dávku až do výše 40 miligramů na kilogram váhy spotřebitele.

„V případě plechovky dietního nápoje s 200 nebo 300 miligramy aspartamu by dospělý člověk, který váží 70 kilogramů, musel vypít devět až 14 plechovek za den, aby se dostal nad přijatelnou denní dávku,“ uvádí orgán WHO v tiskové zprávě. Podobný limit mají podle agentury Reuters i další regulátoři ve světě.