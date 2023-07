Dobře se vyspat během tropické noci nemusí být sen. Deset rad, které pomohou

„Spánek je životně důležitou funkcí nezbytnou pro tělesnou a duševní pohodu,“ uvádí se ve studii, která vyšla v odborném časopise Journal of Sleep Research a která se dotýká zdravotních dopadů spánku při vyšších teplotách a poskytuje tipy, jak se s nimi vyrovnat.

Pro dosažení co nejkvalitnějšího spánku odborníci už dlouho doporučují spát v chladné místnosti – nejvhodnější je teplota mezi 15,6 až 19,4 stupni Celsia. Co se ale stane, když toho během vlny veder nemůžete dosáhnout? Studie prokázaly, že vyšší noční teploty zvyšují bdělost a snižují hluboké vlny a REM (rychlé pohyby očí), které jsou rozhodující pro to, jak dobře se tělo v noci regeneruje a obnovuje.

Podle studie z roku 2019 může být vystavení vlnám veder během těhotenství spojeno s nepříznivými následky, jako je předčasný porod. Starší dospělí mohou mít při spánku v teplejších teplotách vyšší srdeční frekvenci a větší fyziologický stres. Australská studie z roku 2008 dokonce zjistila, že během vln veder se zvyšuje počet úmrtí v důsledku duševních poruch a poruch chování, zejména u starších dospělých.

Tipy pro spánek v horku

1) Zůstaňte hydratovaní. Pití velkého množství vody během dne může vašemu tělu pomoci lépe regulovat teplotu v noci. Nepijte ale hodinu nebo dvě před spaním, jinak se budete v noci budit, abyste si odskočili na toaletu. Místo toho „zkuste před spaním cucat kostky ledu“.

Pomoci může i konzumace lehčích jídel během dne. Naopak se nedoporučují kořeněná a velmi teplá jídla. Doporučuje se ovoce, zelenina, saláty nebo ryby.

2) Vybírejte si do postele volné, bavlněné oblečení – vyhněte se syntetickým materiálům, které mohou zadržovat teplo blízko pokožky.

3) Pokud máte štěstí na chladnější období během dne, otevřete okna a dveře a spusťte ventilátory, abyste vyvětrali ložnici, a když teplota stoupne, zavřete je. „Velký průvan ale nemůžeme doporučit,“ varuje Jana Kopřivová z Národního ústavu duševního zdraví, která spánek zkoumá ve specializované spánkové laboratoři. „Průvan totiž vysušuje sliznice, což narušuje spánek.“

4) Pokud si od horka nemůžete odpočinout, zatáhněte žaluzie, vytáhněte okenní rolety a udělejte, co můžete, abyste udrželi dům a ložnici co nejchladnější a nejtmavší jak ve dne, tak v noci. Podle Kopřivové je také možné ochlazovat si postel například pomocí termoforu, ale člověk by si měl dát pozor, aby nedošlo k zvlhčení matrace, které může vést k podpoře plísní nebo roztočů.

5) Večer se vyhněte alkoholu – dehydratuje organismus a zvyšuje noční pocení.

6) Před spaním vyhraďte hodinu nebo více času na uklidňující aktivity, jako je „čtení knihy, poslech pohádky nebo hudby. To by mohlo pomoci při zklidnění a relaxaci“, doporučuje výše uvedená studie.