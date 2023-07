Vypadá to, jako by čas v mladém vesmíru běžel pětkrát pomaleji než nyní

Čím je člověk starší, tím rychleji mu utíká čas, shodují se vědci. Podobný efekt ale zřejmě zažívá i celý náš vesmír – byť je to u člověka věc psychiky a u kosmu fyziky. Popsali ho Geraint Lewis z univerzity v australském Sydney a statistik Brendon Brewer z univerzity v Aucklandu.

„Když se podíváme zpět do doby, kdy byl vesmír starý něco málo přes miliardu let, vidíme, že tam čas plyne zdánlivě pětkrát pomaleji,“ vysvětluje Lewis. „Kdybyste tam byli, v tomto dětském vesmíru, zdála by se vám jedna sekunda jako jedna sekunda – ale z naší pozice, více než 12 miliard let do budoucnosti, se zdá, že se tento raný čas opravdu vleče.“